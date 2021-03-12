Мэттьюс вышел на третье место в НХЛ по количеству победных голов с момента дебюта в лиге

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ). Его шайба решила исход встречи в овертайме.

Нападающий забил 30-й победный гол за карьеру. Он занимает третье место по тому показателю, если брать в расчёт отрезок с сезона-2016/2017, когда Остон дебютировал в лиге. На этом временном отрезке больше победных голов только у Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» (32) и нападающего «Бостон Брюинз» Брэда Маршана (31).

Американский форвард продолжает лидировать в снайперской гонке НХЛ, став первым игроком в этом сезоне, кому покорилась отметка в 21 гол в регулярке. На втором месте располагается Макдэвид, в активе которого 16 точных бросков.