Мэттьюс вышел на третье место в НХЛ по количеству победных голов с момента дебюта в лиге
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ). Его шайба решила исход встречи в овертайме.
Нападающий забил 30-й победный гол за карьеру. Он занимает третье место по тому показателю, если брать в расчёт отрезок с сезона-2016/2017, когда Остон дебютировал в лиге. На этом временном отрезке больше победных голов только у Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» (32) и нападающего «Бостон Брюинз» Брэда Маршана (31).
Американский форвард продолжает лидировать в снайперской гонке НХЛ, став первым игроком в этом сезоне, кому покорилась отметка в 21 гол в регулярке. На втором месте располагается Макдэвид, в активе которого 16 точных бросков.
Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс первым достиг отметки в 20 шайб в этом сезоне НХЛ
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