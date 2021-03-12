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Дементьев: никто не заметил отсутствие желания у импортных игроков КХЛ играть на победу?

Дементьев: никто не заметил отсутствие желания у импортных игроков КХЛ играть на победу?
Хоккей / КХЛ 0
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Известный хоккейный агент Алексей Дементьев после вылета «Трактора» из плей-офф Континентальной хоккейной лиги поделился мнением о выступлении иностранных игроков в сезоне.

«Неужели никто не заметил отсутствие желания у некоторых импортных игроков КХЛ играть на победу? У одних – чтобы не попасть в игры навылет, у других — вылететь пораньше. Или мне только показалось? но 24 шанса большинства и два гола (статистика большинства «Трактора» в плей-офф. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Дементьев в «Твиттере».

Одни из лидеров «Трактора», Понтус Оберг и Лукаш Седлак, не набрали ни одного очка за пять матчей серии с уфимским клубом. 28-летний Седлак нанёс 14 бросков в створ, 27-летний Оберг — 13.

Американский защитник челябинцев с белорусским паспортом Ник Бэйлен окончил серию с показателем полезности «-6» – это худшая полезность среди всех игроков в первом раунде плей-офф. Столько же только у нападающего «Торпедо» Криса Терри.

Седлак и Оберг не набрали ни одного очка в серии с «Салаватом», полезность Бэйлена «-6»
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