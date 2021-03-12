«Северсталь» продлила контракт с Андреем Разиным на два года

«Северсталь» объявила о продлении контракта с главным тренером Андреем Разиным, сообщается в официальной группе череповецкого клуба в «ВКонтакте». Соглашение с 47-летним специалистом рассчитано на два года.
Разин возглавил «Северсталь» в ноябре 2018 года. Ранее специалист руководил саратовским «Кристаллом» и ижевской «Ижсталью», выступавшими в ВХЛ. Также работал главным тренером в командах КХЛ «Автомобилист», «Югра» и «Адмирал».
В нынешнем сезоне команда из Череповца заняла шестое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Благодаря этому результату «Северсталь» пробилась в плей-офф, где в серии первого раунда уступила московскому «Динамо» (1-4). В третьем матче противостояния череповецкие хоккеисты находились в трёх секундах от победы, но бросок лидера бело-голубых Дмитрия Кагарлицкого перевернул ход серии.
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