«Северсталь» продлила контракт с Андреем Разиным на два года

«Северсталь» объявила о продлении контракта с главным тренером Андреем Разиным, сообщается в официальной группе череповецкого клуба в «ВКонтакте». Соглашение с 47-летним специалистом рассчитано на два года.

Разин возглавил «Северсталь» в ноябре 2018 года. Ранее специалист руководил саратовским «Кристаллом» и ижевской «Ижсталью», выступавшими в ВХЛ. Также работал главным тренером в командах КХЛ «Автомобилист», «Югра» и «Адмирал».

В нынешнем сезоне команда из Череповца заняла шестое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Благодаря этому результату «Северсталь» пробилась в плей-офф, где в серии первого раунда уступила московскому «Динамо» (1-4). В третьем матче противостояния череповецкие хоккеисты находились в трёх секундах от победы, но бросок лидера бело-голубых Дмитрия Кагарлицкого перевернул ход серии.