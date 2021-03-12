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«Сент-Луис» провёл предварительные переговоры по новому контракту с Джейденом Шварцем

«Сент-Луис» провёл предварительные переговоры по новому контракту с Джейденом Шварцем
Хоккей / НХЛ 0
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«Сент-Луис Блюз» намерен продлить контракт с нападающим Джейденом Шварцем. Стороны уже провели предварительные переговоры, сообщает TFP.

Соглашение 28-летнего канадца истекает в конце нынешнего сезона. По нынешнему контракту форвард получает $ 5,35 млн за сезон.

В регулярном чемпионате канадский форвард успел провести 14 матчей, в которых набрал 9 (2+7) очков. 13 февраля 2021 года Джейден получил травму в матче регулярки с «Аризоной Койотс», после чего на лёд не выходил. Сейчас Шварц продолжает восстановление.

Уроженец Мелфорта был выбран «Сент-Луисом» на драфте-2010 под общим 14-м номером. В сезоне-2014/2015 он сменил свой номер с 9 на 17 в память о своей сестре Мэнди, которая умерла от лейкемии, она также играла в хоккей под 17-м номером за Йельский университет. Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2019 году.

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