Егор Морозов: Разин – сильный мотиватор. Никаких сложностей в «Северстали» не возникало

Нападающий «Северстали» Егор Морозов подвёл итоги сезона и поделился планами на будущее.

«Разин отметил, что команда провела очень хороший сезон. У нас был достойный коллектив – мы бились друг за друга каждую встречу. Весь чемпионат мы стабильно шли в топ-8 Западной конференции и уверенно выполнили задачу, заранее обеспечив себе путевку в плей-офф. Андрей Владимирович любит работать с молодыми игроками, он – сильный мотиватор и тактик. Никаких сложностей у нас в команде не возникало, всё было по делу.

Мой прогресс? Начну с того, что этот сезон получился хорошим именно для команды, что самое главное. Когда успешна команда, тогда успешен и каждый из игроков. Если говорить обо мне, то чувствовал доверие тренерского штаба, получал много игрового времени. Это, а также помощь партнёров помогли мне почувствовать себя раскрепощённо, раскрыться, стать ещё увереннее.

Мы только буквально вчера провели последний матч, понятно, что никаких переговоров ещё нет – всё впереди. Для начала хочется немного отдохнуть, восстановиться, съездить на рыбалку – это моё хобби. Ну, а дальше – подготовка к новому сезону. Кое-какие моменты в плане личного тренинга для себя уже наметил. Настроен оптимистично: мне всего 25 лет, позади уже около 250 матчей в КХЛ, пора выходить на свой максимальный уровень», – цитирует Морозова Russia-Hockey.