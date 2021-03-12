Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барыс» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бадюков: защитник Сергеев — это находка Крикунова, который работал с ним ещё в Нижнекамске

Бадюков: защитник Сергеев — это находка Крикунова, который работал с ним ещё в Нижнекамске
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков назвал лучших игроков в составе московского «Динамо» в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Северсталью» (4-1).

«У «Динамо» два главных героя. Дмитрий Яшкин набирал очки в каждом матче, а теперь его результативная серия насчитывает 11 матчей подряд с учётом регулярного чемпионата, в которых он набрал 16 (8+8) результативных баллов.

Одним из лидеров команды стал защитник Андрей Сергеев. Хет-трик для защитника в плей-офф – это уникальное достижение, первый случился почти десять лет назад. Вообще для москвичей это пятый хет-трик в сезоне, и второй от защитника. Это находка Крикунова, который работал с ним ещё в Нижнекамске. Сергеев — один из немногих гибридных защитников с российским паспортом», — цитирует Бадюкова официальный сайт КХЛ.

Лучший игрок «Нефтехимика» по показателю полезности в регулярке Сергеев перешёл в «Динамо»
Разборки в духе 90-х. Игрока «Динамо» Сергеева обвиняют в том, что он «отжал» барбер-шоп
Защитник проходит обвиняемым по уголовному делу. Максимальный срок по статье – пять лет тюрьмы.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021