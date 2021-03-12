Бадюков: защитник Сергеев — это находка Крикунова, который работал с ним ещё в Нижнекамске

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков назвал лучших игроков в составе московского «Динамо» в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Северсталью» (4-1).
«У «Динамо» два главных героя. Дмитрий Яшкин набирал очки в каждом матче, а теперь его результативная серия насчитывает 11 матчей подряд с учётом регулярного чемпионата, в которых он набрал 16 (8+8) результативных баллов.
Одним из лидеров команды стал защитник Андрей Сергеев. Хет-трик для защитника в плей-офф – это уникальное достижение, первый случился почти десять лет назад. Вообще для москвичей это пятый хет-трик в сезоне, и второй от защитника. Это находка Крикунова, который работал с ним ещё в Нижнекамске. Сергеев — один из немногих гибридных защитников с российским паспортом», — цитирует Бадюкова официальный сайт КХЛ.
- 12 марта 2021
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