Голкипер «Трактора» Федотов — о назначении буллита: цирк уехал, а клоуны остались

Голкипер «Трактора» Иван Федотов после поражения в пятом матче серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:3, 1-4) прокомментировал ключевой эпизод встречи. За 19 секунд до окончания третьего периода при счёте 2:2 челябинский клуб был наказан буллитом за сдвиг ворот Федотовым. Штрафной бросок успешно реализовал форвард уфимцев Маркус Гранлунд.

«Это называется «цирк уехал, а клоуны остались». Идёт игровой момент, я выполняю свои движения в воротах, которые делаю постоянно. Судьи останавливают и после долгих рассуждений назначают буллит… Как я понял, линейный судья больше остальных утверждал, мол, «я видел, видел, что он умышленно сдвигал ворота»! Хотя даже по видео видно, что никакого умышленного движения я не делал. У меня этого даже в мыслях не было.⠀

Уже в самом конце перед пробитием броска ко мне подъехал судья, и я сказал ему, что это смешно, вы сейчас берёте и ломаете игру, что там умышленного сдвига даже близко не было. Он отвечает: возможно, но решение уже принято, извини. Все мы были шокированы», — цитирует Федотова группа «Свободный лёд» во «ВКонтакте».