«Салават Юлаев» продлил контракт на три сезона с 19-летним нападающим Башкировым
Нападающий Данил Башкиров подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщается на официальном сайте уфимского клуба. Срок соглашения с 19-летним форвардом рассчитан на три сезона.
В нынешнем сезоне Башкиров провёл 28 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 (3+2) очков. В пяти встречах в плей-офф на его счету 1 (0+1) балл. В общей сложности в КХЛ молодой форвард провёл 51 матч, в которых набрал 7 (3+4) очков при двух штрафных минутах и среднем времени на льду 8.33.
Игровая карьера: «Мамонты Югры» (2017/2018), «Толпар» (2018-2020), «Салават Юлаев» (2020-н.в.).
Достижения: победитель первенства ЮХЛ среди юношей 2001 г.р. (2019), победитель конференции «Восток» регулярного чемпионата МХЛ (2019/2020), участник МЧМ-2021.
Рекомендуем вам
- 12 марта 2021
-
15:25
-
15:10
-
15:05
-
14:44
-
14:20
-
13:48
-
13:30
-
13:01
-
12:47
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:34
-
11:20
-
11:01
-
10:47
-
10:33
-
10:15
-
09:54
-
09:15
-
08:53
-
08:34
-
08:15
-
08:03
-
07:45
-
07:38
-
07:25
-
07:02
-
06:56
-
06:30
-
06:22
-
06:18
-
05:58
-
05:51
-
05:42
Партнерский контент
Рекомендуем вам