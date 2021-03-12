«Салават Юлаев» продлил контракт на три сезона с 19-летним нападающим Башкировым

Нападающий Данил Башкиров подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщается на официальном сайте уфимского клуба. Срок соглашения с 19-летним форвардом рассчитан на три сезона.

В нынешнем сезоне Башкиров провёл 28 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 (3+2) очков. В пяти встречах в плей-офф на его счету 1 (0+1) балл. В общей сложности в КХЛ молодой форвард провёл 51 матч, в которых набрал 7 (3+4) очков при двух штрафных минутах и среднем времени на льду 8.33.

Игровая карьера: «Мамонты Югры» (2017/2018), «Толпар» (2018-2020), «Салават Юлаев» (2020-н.в.).

Достижения: победитель первенства ЮХЛ среди юношей 2001 г.р. (2019), победитель конференции «Восток» регулярного чемпионата МХЛ (2019/2020), участник МЧМ-2021.