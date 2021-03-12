Прошкин: лучшей вывеской для болельщиков будет «Ак Барс» — «Салават». Это «зелёное дерби»

Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин оценил игру «Салавата Юлаева” в серии с «Трактором», в которой подопечные Томи Лямся победили со счётом 4:1.
«Четыре победы подряд в исполнении «Салавата» меня не удивили. Уфимцы всё-таки должны были проходить «Трактор». Следующему их сопернику нужно меньше удаляться и строже играть в обороне. Конечно, легионерам нужна помощь от других звеньев. Кадейкин набирает очки, но он тоже играет в большинстве.
С кем «Салавату» будет лучше сыграть в следующем раунде — с «Ак Барсом» или «Авангардом»? Лучше будет сыграть с той командой, которую он пройдёт! Я думаю, что для болельщиков лучшей вывеской будет «Ак Барс» — «Салават». Это «зелёное дерби». Но в серии с Омском на уфимцев будет оказываться меньше давления», — сказал Прошкин в интервью «Чемпионату».
- 12 марта 2021
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