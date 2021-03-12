«Барыс» — «Металлург»: Юхо Олкинуора вернулся в ворота гостей на шестой матч серии

Стали известны составы казахстанского «Барыса» и магнитогорского «Металлурга» на шестой матч серии (2-3) первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Барыс»:
Ортио (Карлссон);
Маклюков — Диц, Панюков — Шевченко— Фрэттин;
Хитерингтон — Шалапов, Лилья — Виделль — Валк;
Линтуниеми — Блэкер, Старченко — Шестаков — Михайлис;
Мусоров, Акользин — Гурков — Петухов.
«Металлург»:
Олкинуора (Кошечкин);
Дронов — Земчёнок, Голдобин — Прохоркин — Плотников;
Минулин — Пашнин, Бек — Нестрашил — Кошелев;
Хольм — Мартынов, Мозякин — Расмуссен— Карпов;
Николаев, Кулёмин — Неколенко — Коробкин, Юров.
Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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