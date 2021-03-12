Бюджет «Нефтехимика» в следующем сезоне будет увеличен
Директор нижнекамского «Нефтехимика» Игорь Ларионов рассказал о формировании бюджета команды в будущем сезоне.
«Из-за пандемии бюджет «Нефтехимика» был сокращён в два раза по сравнению с сезоном-2019/2020. Снижение не повлияло негативно на обеспечение команды всем необходимым, но повлияло на комплектацию. Клуб смог заработать на трансферах игроков, собственных воспитанников, впервые в истории клуб получил доход в размере 117 млн рублей. В новом сезоне бюджет будет больше, чем в этом году. Будут сделаны выводы в части подготовки и селекции. Надеемся, что молодёжь, получившая хороший опыт, окрепла и стала сильнее. Рассчитываем на костяк команды и будем точечно усиливать необходимые позиции», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.
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