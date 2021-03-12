Чижов — о Башкирове: «Салават» подписал контракт с одним из перспективных игроков системы

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал подписание нового контракта с 19-летним нападающим Данилом Башкировым.

«Мы подписали взаимовыгодное соглашение на три года с одним из перспективных воспитанников нашей клубной системы. По мере своего развития Башкиров показывал очень хорошие результаты и динамику своего спортивного роста. Он одинаково эффективно играл в Молодёжной хоккейной лиге, Высшей хоккейной лиге. С прошлого года ему начали доверять место в основе первой команды, он был включён в состав сборной России на МЧМ. Мы рассчитываем на него и ожидаем роста спортивной карьеры именно в нашем клубе. Надеемся, он станет примером для всех воспитанников всей нашей хоккейной вертикали», — приводит слова Чижова пресс-служба уфимцев.