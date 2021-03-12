Буцаев — о новом контракте с «Нефтехимиком»: всё в стадии обсуждения. Желание есть

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги сезона и прокомментировал контракт на будущий сезон.

«С декабря, когда смогли сделать трансферы по нескольким игрокам, сбалансировался состав, все травмированные вышли из строя, мы увидели команду, которая была в прошлом сезоне, которая грызлась и не давала спуска никому. К сожалению, тот фундамент в июле был стёрт, могу только поблагодарить ребят, за то, что с честью прошли этот период. Ни к одному игроку не было претензий.

Контракт? Всё в стадии обсуждения. Желание есть, надеюсь, что получится», — приводит слова Буцаева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, что соглашение Буцаева с «Нефтехимиком» заканчивается после сезона-2020/2021.