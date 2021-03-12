Кравцов должен присоединиться к «Рейнджерс» через две недели

Нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов, чей клуб завершил выступления в плей-офф КХЛ в первом раунде, должен присоединиться к команде Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает Lohud.

Отмечается, что ему нужно решить вопросы с визой, прилететь в США и отбыть обязательный карантин. В клубе рассчитывают, что на всё это у него уйдёт от 10 до 14 дней.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 21-летний нападающий принял участие в 49 встречах, забросив 16 шайб и отдав восемь результативных передач. Таким образом, российский форвард за всю «регулярку» набрал 24 очка.

Напомним, Виталий Кравцов был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта-2018 под общим 9-м номером.