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Кровопусков: Ерёменко заканчивать рано — он это доказывает в каждом своём матче

Кровопусков: Ерёменко заканчивать рано — он это доказывает в каждом своём матче
Хоккей / КХЛ 0
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Гендиректор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал информацию о том, что 40-летний голкипер бело-голубых Александр Ерёменко продлит контракт с клубом до конца сезона-2021/2022 и станет играющим тренером «Динамо».

«Фактически он уже помогает в тренировочном процессе остальным вратарям. На него равняются, за ним тянутся. Его присутствие — это большое подспорье в построении тренировочного процесса для Виталия Еремеева. А совсем заканчивать Саше рано — он это доказывает в каждом своём матче», — приводит слова Кровопускова официальный сайт московского «Динамо».

Следующий сезон может стать для воспитанника СДЮШОР «Динамо» 17-м в родном клубе. Таким образом, российский голкипер выйдет на первое место в истории бело-голубых по количеству сезонов, проведённых в клубе, повторив клубный рекорд, который сейчас принадлежит Александру Мальцеву и Валерию Васильеву (по 17 сезонов).

Источник: 40-летний Ерёменко продлит контракт с «Динамо» и станет играющим тренером
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