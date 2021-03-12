Малкин: у «Питтсбурга» есть всё для победы в Кубке Стэнли

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (5:2). Победа стала для «пингвинов» четвёртой подряд.



«Удачная серия? Мы стали более уверенными в себе. Когда выигрываешь несколько матчей подряд, то появляется больше уверенности. Чувствуем, что всё лучше работаем вместе. Плюс наш вратарь Тристан Джерри в последних четырёх встречах здорово нас выручал и был великолепен. На мой взгляд, сейчас он лучший игрок команды, и мы стараемся ему помогать.



У нас снова заработало большинство. Да и в целом наша лучшая игра к нам вернулась.



Чего сейчас не хватает «Питтсбургу» для чемпионства? На самом деле я не знаю, это сложный вопрос. Если посмотреть на наши последние четыре матча, то в них всё было хорошо. Может быть, нужно, чтобы у нас не было травм и в строй вернулись все отсутствующие игроки. У нас хорошая глубина в звеньях. Возможно, нам нужно немного удачи. Сложно сказать.



Иногда Кубок Стэнли выигрывает не самая лучшая команда. Скорее, чемпионом становится самая усердная команда, которая, например, блокирует все броски по воротам. У нас есть всё для победы. Так что сейчас сложно сказать, чего нам недостаёт. В данный момент мы выглядим здорово, но нужно работать каждый день, чтобы становиться всё лучше и лучше с каждой встречей.



Я набрал 57 баллов в 43 матчах с «Баффало»? Пытаюсь забить в каждой встрече, не только в матчах с «Баффало». Я просто пытаюсь сделать всё возможное для командной победы. Думаю о каждом новом поединке и стараюсь играть как можно лучше», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

Малкин продлил результативную серию до шести матчей, отличившись в игре с «Баффало»