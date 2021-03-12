«Барыс» — «Металлург»: Кошелев забил крутой гол, подставив клюшку под бросок Дронова

В шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Барыс» в Нур-Султане принимает магнитогорский «Металлург» (2:2, второй перерыв).

На 26-й минуте при счёте 0:0 магнитогорцы получили большинство за выброс шайбы Джесси Блэкером. Николай Прохоркин выиграл вбрасывание в чужой зоне. Затем игроки «Металлурга» разыграли шайбу. В результате Григорий Дронов, получив снаряд на синей линии, нанёс бросок по воротам. Семён Кошелев подставил клюшку, и шайба залетела в ворота Йони Ортио. После видеоповтора судьи приняли решение засчитать гол.

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Напомним, в серии ведёт «Металлург» со счётом 3-2. В случае победы магнитогорцы пройдут во второй раунд плей-офф КХЛ.