«Барыс» — «Металлург»: Михайлис шикарным броском сравнивает счёт

В шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Барыс» в Нур-Султане принимает магнитогорский «Металлург» (2:2, второй перерыв).



На 40-й минуте при счёте 2:1 в пользу магнитогорцев «Барыс», навязав борьбу в средней зоне, смог убежать в контратаку. Линус Виделль успел отпасовать на Никиту Михайлиса. В результате получилась атака два в одного. Михайлис, смотря на своего партнёра, нанёс мощный бросок в притирку со штангой. Юхо Олкинуора не успел среагировать, и «Барыс» сравнял счёт за 14 секунд до конца второго периода.

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Напомним, в серии ведёт «Металлург» со счётом 3-2. В случае победы магнитогорцы пройдут во второй раунд плей-офф КХЛ.