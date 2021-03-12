Минское «Динамо» расторгло контракт с форвардом Мосалёвым

Минское «Динамо» расторгло контракт с нападающим Денисом Мосалёвым, сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что сотрудничество с форвардом прекращено по соглашению сторон.

«Денис Мосалёв пришёл в команду в ходе сезона и сразу стал одним из лидеров, играл важную роль как на площадке, так и в раздевалке, был примером профессионализма и отношения к делу для молодых хоккеистов. В матчах плей-офф Денис ярко и эффективно проявил себя, если говорить образно, то таскал рояль и играл на нём. Клуб благодарен Денису за работу и вклад в успехи команды. Учитывая предварительные договорённости, на данном этапе по соглашению сторон мы расторгли контракт. Но не исключено, что в будущем вернёмся к обсуждению дальнейшего сотрудничества», — приводит слова генерального менеджера минского «Динамо» Андрея Парфимовича пресс-служба минчан.

Денис Мосалёв пополнил состав «зубров» 27 декабря 2020 года. Форвард принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 8 (5+3) очков. В плей-офф на счету нападающего 3 (2+1) результативных очка в 5 встречах. Именно его голевой бросок стал победным в четвертом матче серии с питерским СКА.