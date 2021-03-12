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Шайба и передача Мозякина вывели «Металлург» во второй раунд плей-офф КХЛ

Шайба и передача Мозякина вывели «Металлург» во второй раунд плей-офф КХЛ
Хоккей / КХЛ 0
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В шестом матче серии плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» обыграл «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 5:3 (0:0, 2:2, 3:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
12 марта 2021, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Кошелев (Дронов, Плотников) – 25:34' (5x4)   1:1 Виделль (Михайлис, Линтуниеми) – 32:58' (5x5)   1:2 Расмуссен (Бек, Хольм) – 36:44' (5x4)   2:2 Михайлис (Виделль) – 39:46' (5x5)   2:3 Мозякин (Бек) – 45:50' (5x3)   2:4 Бек (Мозякин) – 54:53' (5x4)   3:4 Панюков (Виделль, Диц) – 57:05' (6x4)   3:5 Плотников (Кулёмин) – 58:24' (en)

На 26-й минуте Семён Кошелев вывел гостей вперёд. На 33-й минуте Линус Виделль сравнял счёт. На 37-й минуте Деннис Расмуссен забросил вторую шайбу. В конце периода Никита Михайлис вновь восстановил равенство в матче. На 46-й минуте Сергей Мозякин вывел магнитогорцев вперёд. Ещё по шайбе забросили Тейлор Бек, Сергей Плотников и Кирилл Панюков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Металлург» одержал победу в серии со счётом 4-2. Магнитогорский клуб стал последним участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли ЦСКА, «Локомотив», «Ак Барс», московское «Динамо», «Авангард», СКА и «Салават Юлаев».

Календарь плей-офф КХЛ
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