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Шайба и передача Мозякина вывели «Металлург» во второй раунд плей-офф КХЛ

В шестом матче серии плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» обыграл «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 5:3 (0:0, 2:2, 3:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 26-й минуте Семён Кошелев вывел гостей вперёд. На 33-й минуте Линус Виделль сравнял счёт. На 37-й минуте Деннис Расмуссен забросил вторую шайбу. В конце периода Никита Михайлис вновь восстановил равенство в матче. На 46-й минуте Сергей Мозякин вывел магнитогорцев вперёд. Ещё по шайбе забросили Тейлор Бек, Сергей Плотников и Кирилл Панюков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Металлург» одержал победу в серии со счётом 4-2. Магнитогорский клуб стал последним участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли ЦСКА, «Локомотив», «Ак Барс», московское «Динамо», «Авангард», СКА и «Салават Юлаев».