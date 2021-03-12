И. Воробьёв: слухи по Яковлеву не комментируем, надеемся, что он сыграет с «Авангардом»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи и серии с «Барысом» (5:3, 4-2).



«Сегодня смогли положиться на наше большинство, здорово сработали. Спасибо «Барысу» за серию, одна из самых жёстких получилась в первом раунде, хорошее, мужское противостояние. Нет, у нас не было установки играть персонально жёстко против Даррена Дица. Но это плей-офф, здесь в принципе все играют жёстко с обеих сторон. Что скажу о «Барысе»? Хорошая команда, дала нам серьёзный бой. Выделять у них никого не буду, для этого у них есть свой тренер.



Ходят слухи, что Яковлев сломал руку, ударив по стеклу во время празднования гола? Слухи мы не комментируем, надеемся, что он выйдет во втором раунде. «Авангард»? Хорошая команда, что говорить, сейчас будем смотреть видео, разбирать её», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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