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Ю. Михайлис: «Барыс» мог выиграть серию у «Металлурга», но нам не хватило терпения

Ю. Михайлис: «Барыс» мог выиграть серию у «Металлурга», но нам не хватило терпения
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал итоги встречи и серии с магнитогорским «Металлургом» (3:5, 2-4).

«Много удалялись сегодня и в меньшинстве не очень хорошо сработали, а так — хороший матч. В серии могли склонить чашу весов на свою сторону, но, видимо, не хватило терпения. Не смогли дождаться своих моментов. Спасибо нашим болельщикам, у нас была мощная поддержка. Хотел бы извиниться перед ними, что мы не смогли выиграть эту серию.

Блэкер и Лилья не смогли доиграть этот матч из-за травм, сейчас доктор с ними занимается. Много травм у «Барыса»? Конечно, мы не ожидали такого, но это хоккей», — передаёт слова Михайлиса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Металлург» одержал победу в серии со счётом 4-2. Магнитогорский клуб стал последним участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.

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