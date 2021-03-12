После победы магнитогорского «Металлурга» в матче с нур-султанским «Барысом» со счётом 5:3, позволившей «сталеварам» выиграть серию (4-2) и выйти в следующий раунд, стали известны все пары второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
В первом раунде плей-офф на Западе ЦСКА обыграл «Спартак» (4-0), СКА прошёл минское «Динамо» (4-1), московское «Динамо» выбило из борьбы «Северсталь» (4-1), а «Локомотив» переиграл «Йокерит» (4-0).
На Востоке «Авангард» прошёл екатеринбуржский «Автомобилист» в пяти встречах — 4-1. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор» и тоже вышел в полуфинал конференции после пяти матчей. «Ак Барс» в четырёх матчах оказался сильнее нижегородского «Торпедо». Сегодня «Металлург» одержал победу в серии с «Барысом» после шести матчей – 4-2.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто из команд, вылетевших в первом раунде плей-офф КХЛ, разочаровал вас больше всего?»
Принять участие в опросе можно на Quiz.
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