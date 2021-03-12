Никитин: «Локомотив» — неудобный соперник для всех. Игроки знают, что делают

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился ожиданиями от предстоящей серии с ярославским «Локомотивом» во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Локомотив» не только для ЦСКА — он для любой команды неудобен. То есть не потому, что они неудобные, а потому что знают, что делают. Хорошая по всем линиям команда, тренерский штаб. Есть система. Тем интереснее это будет для нас. Если ты хочешь проходить как можно дальше, должен быть готов ко всему: и к авантюрной игре, и к системной, и к жёсткой — нужно проходить через всё. В этом и заключается прелесть плей-офф», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.

Напомним, ЦСКА обыграл «Спартак» (4-0), а «Локомотив» переиграл «Йокерит» (4-0). Серия начнётся 17 марта в Москве.