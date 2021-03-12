Слепышев: не смущает, что оборона «Локомотива» — одна из лучших в КХЛ. Это меня мотивирует

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев рассказал о подготовке к серии с «Локомотивом».

«Хоккей с мячом? Интересно сменить обстановку. Вроде тоже на коньках и с клюшками, но на самом деле — короткие клюшки, огромная площадка, мячик вместо шайбы. Тяжеловато нападающему. Поэтому ушёл в оборону: короткий пас отдал, и всё.



Я вспоминаю прошлые два года: «Витязь» обыграли 4-0, и «Торпедо» тоже — там было два овертайма. Но все матчи тяжело проходили, ребята были уставшие. Каждый раз первый раунд не давался просто. Казалось бы, везде 4-0, но этот счёт не отражает напряжённой игры.

То, что оборона «Локомотива» — одна из лучших в чемпионате, меня не смущает. Меня это мотивирует. Будем искать ключи», — приводит слова Слепышева пресс-служба КХЛ.