Стало известно, сыграет ли Кучеров в этом сезоне НХЛ

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа сообщил, что восстановление нападающего Никиты Кучерова идёт по плану, информирует в своём «твиттере» журналист Джо Смит, специализирующийся на освещении матчей «молний».
Ожидается, что россиянин будет готов к плей-офф.
По словам Брисбуа, на этой неделе Кучеров начал кататься.
Россиянин пропускает регулярный чемпионат НХЛ из-за травмы. Ранее 27-летний форвард перенёс операцию на бедре. Сообщалось, что россиянин будет переведён в список травмированных.
Российский нападающий «Тампы» в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли провёл 25 встреч. На его счету 34 (7+27) очка при показателе полезности «+16». В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 он сыграл 68 матчей, в которых набрал 85 (33+52) очков и заработал коэффициент полезности «+26».
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