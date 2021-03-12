Стало известно, сыграет ли Кучеров в этом сезоне НХЛ

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа сообщил, что восстановление нападающего Никиты Кучерова идёт по плану, информирует в своём «твиттере» журналист Джо Смит, специализирующийся на освещении матчей «молний».



Ожидается, что россиянин будет готов к плей-офф.



По словам Брисбуа, на этой неделе Кучеров начал кататься.



Россиянин пропускает регулярный чемпионат НХЛ из-за травмы. Ранее 27-летний форвард перенёс операцию на бедре. Сообщалось, что россиянин будет переведён в список травмированных.



Российский нападающий «Тампы» в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли провёл 25 встреч. На его счету 34 (7+27) очка при показателе полезности «+16». В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 он сыграл 68 матчей, в которых набрал 85 (33+52) очков и заработал коэффициент полезности «+26».

«Никаких планов завершать карьеру у Войнова нет, он ждёт окончания дисквалификации в НХЛ» Известный агент Дэн Мильштейн рассказал о будущем Вячеслава Войнова, восстановлении Никиты Кучерова и дебюте российских игроков в НХЛ.