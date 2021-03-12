Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли выбыл на неопределённый срок из-за травмы

Капитан команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли выбыл на неопределённый срок из-за травмы нижней части тела, сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».



Он получил повреждение в первом периоде матча с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:3) после столкновения с нападающим Павлом Захой.



В нынешнем сезоне форвард принял участие в 27 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 12 шайб и отдав семь результативных передачи при показателе полезности «+11».

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.