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В Москве хоккейный тренер получил 2 года колонии за смерть ребёнка на тренировке

В Москве хоккейный тренер получил 2 года колонии за смерть ребёнка на тренировке
Хоккей / Прочие турниры 0
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Тренер по хоккею Вячеслав Курочкин осуждён в Москве на два года колонии за смерть ребёнка во время тренировки на льду, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру России.

Лефортовский суд Москвы признал 45-летнего жителя столицы Вячеслава Курочкина виновным в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. — Прим. «Чемпионата»), говорится в сообщении.

Курочкин, являясь тренером-преподавателем по хоккею высшей квалификационной категории, в марте 2016 года, договорившись с родителями двоих несовершеннолетних 2006 и 2007 годов рождения, обучал за деньги детей игре в хоккей на ледовом катке, расположенном в торговом центре на шоссе Энтузиастов.

По данным суда, в ходе тренировки один из учеников тренера, при отсутствии контроля и наблюдения со стороны Курочкина, бросил шайбу в ворота, где в тот момент был второй мальчик. Шайба попала в шею ребенка, в результате он получил травму головы, от которой умер на месте.

Отмечается, что вина тренера в том, что он не научил подопечных правилам поведения на льду и соблюдению техники безопасности, не минимизировал уровень опасности для их жизни, «не соблюдал требования профилактики и предупреждения травматизма», а также не следил за проведением занятий.

С учётом позиции гособвинителя суд приговорил Курочкина к двум годам в исправительной колонии общего режима. Он также лишён права заниматься деятельностью, связанной с тренерской, воспитательной и преподавательской работой, сроком на три года.

Подсудимый взят под стражу в зале суда.

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