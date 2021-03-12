Виделль — о травмах игроков «Барыса»: это плей-офф, здесь все играют жёстко и до конца
Нападающий «Барыса» Линус Виделль подвёл итоги матча и серии с магнитогорским «Металлургом» (3:5, 2-4). Уральская команда забросила четыре из пяти шайб в большинстве.
«Нас подвело большое количество удалений, а соперник отлично реализовал большинство. Думаю, это было ключевым в сегодняшнем матче.
Потеря Лильи и Блэкера в концовке, конечно, осложнила нам жизнь. Мы потеряли двух хоккеистов, тем более такого уровня, ведущих игроков. Мы и без того играли в пять защитников, ещё удаления выбивали игроков на какое-то время.
Но это плей-офф, здесь все играют жёстко и до конца, травмы неизбежны. И мы оказались в такой ситуации, в которой оказались. Ребят не хватало, но мы бились до конца», — приводит слова Виделля официальный сайт НХЛ.
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