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Гимаев-младший: предполагал, что Кирилл будет таким влиятельным игроком для «Миннесоты»

Гимаев-младший: предполагал, что Кирилл будет таким влиятельным игроком для «Миннесоты»
Хоккей / НХЛ 0

Экс-защитник клубов КХЛ Сергей Гимаев-младший прокомментировал выступление нападающего команды НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова в нынешнем сезоне.

«В принципе, я предполагал, что Кирилл будет таким влиятельным игроком для «Миннесоты».

Он поехал в НХЛ уже сформировавшимся игроком и в России достиг всего, чего мог: выиграл Олимпийские игры, Кубок Гагарина. Был лидером во всех своих командах. Тем более что при небольших габаритах он достаточно крепкий, мобильный, ловкий и уверенный в себе игрок. Поэтому это неудивительно», — приводят слова Гимаева-младшего «Известия».

Российский нападающий принял участие в 24 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив семь шайб и отдав 13 результативных передачи.

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