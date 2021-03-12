Гимаев-младший: предполагал, что Кирилл будет таким влиятельным игроком для «Миннесоты»
Экс-защитник клубов КХЛ Сергей Гимаев-младший прокомментировал выступление нападающего команды НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова в нынешнем сезоне.
«В принципе, я предполагал, что Кирилл будет таким влиятельным игроком для «Миннесоты».
Он поехал в НХЛ уже сформировавшимся игроком и в России достиг всего, чего мог: выиграл Олимпийские игры, Кубок Гагарина. Был лидером во всех своих командах. Тем более что при небольших габаритах он достаточно крепкий, мобильный, ловкий и уверенный в себе игрок. Поэтому это неудивительно», — приводят слова Гимаева-младшего «Известия».
Российский нападающий принял участие в 24 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив семь шайб и отдав 13 результативных передачи.
«Предел Капризова – только небо». Интервью с американским экспертом по НХЛ и «Миннесоте»
Обозреватель The Athletic Майкл Руссо считает, что уже летом «дикарям» нужно переподписать контракт с российским форвардом.
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