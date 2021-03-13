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Генменеджер «Вашингтона» ответил на вопрос о возможном продлении контракта с Овечкиным

Генменеджер «Вашингтона» ответил на вопрос о возможном продлении контракта с Овечкиным
Хоккей / НХЛ 0
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан ответил на вопрос о возможном продлении контракта с российским нападающим Александром Овечкиным.

«Новой информации у меня нет. Всё так же, как было на протяжении всего года. Мы хотим, чтобы он завершил карьеру тут, и мне кажется, что он тоже этого хочет. Так что в какой-то момент мы договоримся. Нам просто нужно найти золотую середину», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ на русском языке.

Овечкин выступает в составе «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. С 2010 года Александр является капитаном команды. В 2018 году он привёл «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим престижный трофей в качестве капитана команды НХЛ.

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