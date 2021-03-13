Строум: если кто-то может проявить себя сразу после такого пропуска, то это Панарин

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум рассказал о тренировке с российским нападающим Артемием Панариным.
«Было приятно с ним позаниматься. Его энергия заразительна, коллектив почувствовал себя лучше. Эта его улыбка и развевающиеся по ветру кудри… Он просто летал по льду и такое ощущение, что ничего не пропускал. Посмотрим, как всё получится, если он сыграет. После такого пропуска уверенным быть нельзя. НХЛ — тяжёлая лига. Если ты пропускаешь какое-то время, то тебе требуется время на раскачку. Но если кто-то и может сразу проявить себя, то это он. У него светлый ум, один из лучших в лиге, так что будем надеяться, что он добавит команде искры. Даже в связи с его возвращением на тренировку, когда он снова улыбается, а другие улыбаются в ответ, складывается ощущение, что банда снова собралась вместе. Здорово, что он вернулся. Надеюсь, что он готов», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, Панарин пропустил уже девять матчей своей команды из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году. Последний раз Панарин выходил на лёд в официальном матче 20 февраля во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз».
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