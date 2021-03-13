Александр Радулов может сыграть в матче с «Коламбусом». Из-за травмы он пропустил 14 игр

Главный тренера клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Рик Боунесс сообщил, что российский нападающий Александр Радулов может принять участие в матче с «Коламбус Блю Джекетс», который состоится 13 марта.
«Это один из самых креативных игроков в нашем составе, против которого очень тяжело играть. Он всегда жаждет забить гол и что-то придумать. Нам его однозначно не хватало, что видно по результатам. Надеюсь, что завтра он сыграет, а его энергия нам поможет», — приводит слова Боунесса официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, 12 февраля «Даллас» поместил форварда в список травмированных.
В нынешнем сезоне 34-летний российский нападающий Александр Радулов принял участие в восьми матчах регулярки, в которых забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «+8» и шести минутах штрафного времени. В среднем Александр проводил на льду 17 минут 55 секунд.
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