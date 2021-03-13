Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко забросил первую шайбу в сезоне

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в матче с «Вегас Голден Найтс» забросил свою первую шайбу в сезоне.
Благодаря этому голу «Блюз» сократили отставание от «Голден Найтс» до одной шайбы. На момент написания новости, к началу третьего периода гости ведут со счётом 3:2. Второй матч с участием этих команд пройдёт 14 марта, после чего «Сент-Луис» 16 и 18 марта проведёт выездные встречи с «Лос-Анджелес Кингз».
В игре с «Сан-Хосе Шаркс» 9 марта 29-летний Тарасенко заработал первое очко в сезоне, отдав результативную передачу.
Также в рамках игрового дня проходит ещё четыре матча: «Миннесота Уайлд» – «Аризона Койотс», «Колорадо Эвеланш» – «Лос-Анджелес Кингз», «Эдмонтон Ойлерз» – «Оттава Сенаторз», «Анахайм Дакс» – «Сан-Хосе Шаркс».
- 13 марта 2021
-
06:35
-
06:02
-
04:30
-
03:03
-
01:42
-
01:24
-
01:17
- 12 марта 2021
-
23:43
-
23:32
-
23:14
-
22:55
-
22:31
-
22:04
-
21:39
-
21:19
-
21:00
-
20:36
-
20:09
-
20:00
-
19:45
-
19:36
-
19:29
-
19:27
-
19:15
-
19:08
-
19:07
-
18:51
-
18:31
-
18:25
-
18:19
-
18:19
-
18:00
-
17:34
-
17:24
-
17:12