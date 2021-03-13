Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко забросил первую шайбу в сезоне

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в матче с «Вегас Голден Найтс» забросил свою первую шайбу в сезоне.

Благодаря этому голу «Блюз» сократили отставание от «Голден Найтс» до одной шайбы. На момент написания новости, к началу третьего периода гости ведут со счётом 3:2. Второй матч с участием этих команд пройдёт 14 марта, после чего «Сент-Луис» 16 и 18 марта проведёт выездные встречи с «Лос-Анджелес Кингз».

В игре с «Сан-Хосе Шаркс» 9 марта 29-летний Тарасенко заработал первое очко в сезоне, отдав результативную передачу.

Также в рамках игрового дня проходит ещё четыре матча: «Миннесота Уайлд» – «Аризона Койотс», «Колорадо Эвеланш» – «Лос-Анджелес Кингз», «Эдмонтон Ойлерз» – «Оттава Сенаторз», «Анахайм Дакс» – «Сан-Хосе Шаркс».