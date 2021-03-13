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«Миннесота» обыграла «Аризону» благодаря хет-трику Капризова

«Миннесота» обыграла «Аризону» благодаря хет-трику Капризова
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома победил «Аризону Койотс» со счётом 4:0.

В составе победителей хет-триком отметился российский форвард Кирилл Капризов. Также гол на свой счёт записал Юнас Бродин.

Россиянин забил два гола в третьем периоде в течение 2 минут, третью шайбу он забросил на последней минуте встречи. Это первый хет-трик Капризова в НХЛ. Всего в сезоне игрок забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач.

«Уайлд» одержали седьмую победу в последних 10 играх, у «Койотс» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 14 и 17 марта команды проведут между собой, затем «Миннесота» 19 и 20 марта на выезде сыграет с «Колорадо Эвеланш», а «Аризона» 19 и 21 марта проведёт выездные встречи с «Анахайм Дакс».

Также в рамках игрового дня проходит ещё три матча: «Колорадо Эвеланш» – «Лос-Анджелес Кингз», «Эдмонтон Ойлерз» – «Оттава Сенаторз», «Анахайм Дакс» – «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2021, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Капризов (Цуккарелло, Сперджен) – 45:47' (5x5)   2:0 Капризов (Бьюгстад, Дамба) – 48:10' (5x5)   3:0 Бродин (Цуккарелло) – 59:01' (en)   4:0 Капризов (Цуккарелло, Суси) – 59:11' (5x5)
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