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Капризов в матче с «Аризоной» оформил хет-трик за 13 минут и 24 секунды

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в матче с «Аризоной Койотс» оформил хет-трик за 13 минут и 24 секунды. Все шайбы были заброшены в третьем периоде.

Это 29-й хет-трик в истории клуба. Капризов стал 16-м игроком, которому удалось забить три гола в одном матче.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» дома победила «Аризону» со счётом 4:0. Кроме хет-трика Капризова голом отметился Юнас Бродин.

Всего в сезоне Капризов забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач, «Миннесота» одержала седьмую победу в последних 10 играх. Следующие матчи 14 и 17 марта «Уайлд» и «Койотс» проведут между собой, затем «Миннесота» 19 и 20 марта на выезде сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Также в рамках игрового дня проходит ещё три матча: «Колорадо Эвеланш» – «Лос-Анджелес Кингз», «Эдмонтон Ойлерз» – «Оттава Сенаторз», «Анахайм Дакс» – «Сан-Хосе Шаркс».

«Миннесота» обыграла «Аризону» благодаря первому хет-трику Капризова в НХЛ