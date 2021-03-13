«Вегас» в овертайме обыграл «Сент-Луис», несмотря на гол и ассист Тарасенко

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде в овертайме обыграл «Сент-Луис Блюз». Счёт встречи – 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Стоун, Джонатан Маршессо, Томаш Носек, Алекс Мартинес и Райлли Смит.

За «Сент-Луис» голы забили Райан О’Райлли, Владимир Тарасенко, Зак Сэнфорд и Дэвид Перрон. Для российского форварда эта шайба стала первой в сезоне. Также Тарасенко за 20.45 на площадке записал на свой счёт результативную передачу.

«Голден Найтс» одержали седьмую победу в последних 10 играх, у «Блюз» это шестое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч команды проведут между собой 14 марта, затем «Вегас» 16 и 18 марта примет «Сан-Хосе Шаркс», а «Сент-Луис» в эти же даты сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».