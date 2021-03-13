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«Вегас» в овертайме обыграл «Сент-Луис», несмотря на гол и ассист Тарасенко

«Вегас» в овертайме обыграл «Сент-Луис», несмотря на гол и ассист Тарасенко
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде в овертайме обыграл «Сент-Луис Блюз». Счёт встречи – 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Стоун, Джонатан Маршессо, Томаш Носек, Алекс Мартинес и Райлли Смит.

За «Сент-Луис» голы забили Райан О’Райлли, Владимир Тарасенко, Зак Сэнфорд и Дэвид Перрон. Для российского форварда эта шайба стала первой в сезоне. Также Тарасенко за 20.45 на площадке записал на свой счёт результативную передачу.

«Голден Найтс» одержали седьмую победу в последних 10 играх, у «Блюз» это шестое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч команды проведут между собой 14 марта, затем «Вегас» 16 и 18 марта примет «Сан-Хосе Шаркс», а «Сент-Луис» в эти же даты сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2021, суббота. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 5
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стоун (Стивенсон, Пасиоретти) – 14:48' (5x5)   0:2 Маршессо (Смит) – 15:29' (5x5)   1:2 О'Райлли (Фолк, Сэнфорд) – 25:14' (5x5)   1:3 Носек (Коглан, Руа) – 30:12' (5x5)   2:3 Тарасенко (Бле, Бортуццо) – 33:36' (5x5)   3:3 Сэнфорд (Хоффман, Кайру) – 44:53' (5x4)   4:3 Перрон (Шенн, Тарасенко) – 50:40' (5x4)   4:4 Мартинес (Носек, Теодор) – 51:27' (5x5)   4:5 Смит (Маршессо, Мартинес) – 62:38' (4x3)
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