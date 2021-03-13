«Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес» благодаря голу и передаче Рантанена

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 2:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Микко Рантанен и Натан Маккиннон. Также Рантанен записал на свой счёт результативную передачу. Российский форвард Валерий Ничушкин за 13.01 на площадке совершил два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».
«Эвеланш» одержали шестую победу в последних 10 играх, у «Кингз» это шестое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 15 марта команды проведут между собой, затем «Колорадо» 17 марта примет «Анахайм Дакс», а «Лос-Анджелес» 16 и 18 марта проведёт домашние встречи с «Сент-Луис Блюз».
В рамках игрового дня в НХЛ состоялось ещё три матча: «Сент-Луис» – «Вегас» (4:5 ОТ), «Миннесота» – «Аризона» (4:0), «Эдмонтон» – «Оттава» (6:2).
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