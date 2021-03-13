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«Сан-Хосе» в гостях разгромил «Анахайм», у Лабанка «2+1»

«Сан-Хосе» в гостях разгромил «Анахайм», у Лабанка «2+1»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на выезде разгромил «Анахайм Дакс» со счётом 6:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томаш Гертл, Эвандер Кейн, Эрик Карлссон, Тимо Майер, Кевин Лабанк и Фредрик Хендемарк. Лабанк также записал на свой счёт две голевые передачи. Российский защитник Николай Кныжов за 17.37 на площадке заработал показатель полезности «+1».

«Шаркс» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Дакс» это восьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 14 марта команды проведут между собой, затем «Сан-Хосе» 16 и 18 марта на выезде сыграет с «Вегас Голден Найтс», а «Анахайм» проведёт гостевую встречу с «Колорадо Эвеланш».

В рамках игрового дня в НХЛ прошли ещё четыре матча: «Колорадо Эвеланш» – «Лос-Анджелес Кингз» (2:0), «Сент-Луис» – «Вегас» (4:5 ОТ), «Миннесота» – «Аризона» (4:0), «Эдмонтон» – «Оттава» (6:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2021, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
0 : 6
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Гертл (Бёрнс, Майер) – 07:57' (5x4)   0:2 Кейн (Бёрнс, Лабанк) – 20:37' (5x5)   0:3 Карлссон (Лабанк, Кутюр) – 45:58' (5x4)   0:4 Майер (Ньето, Гертл) – 48:03' (5x5)   0:5 Лабанк (Кейн) – 49:16' (5x5)   0:6 Хендемарк – 55:03' (5x5)
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