«Сан-Хосе» в гостях разгромил «Анахайм», у Лабанка «2+1»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на выезде разгромил «Анахайм Дакс» со счётом 6:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томаш Гертл, Эвандер Кейн, Эрик Карлссон, Тимо Майер, Кевин Лабанк и Фредрик Хендемарк. Лабанк также записал на свой счёт две голевые передачи. Российский защитник Николай Кныжов за 17.37 на площадке заработал показатель полезности «+1».
«Шаркс» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Дакс» это восьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 14 марта команды проведут между собой, затем «Сан-Хосе» 16 и 18 марта на выезде сыграет с «Вегас Голден Найтс», а «Анахайм» проведёт гостевую встречу с «Колорадо Эвеланш».
В рамках игрового дня в НХЛ прошли ещё четыре матча: «Колорадо Эвеланш» – «Лос-Анджелес Кингз» (2:0), «Сент-Луис» – «Вегас» (4:5 ОТ), «Миннесота» – «Аризона» (4:0), «Эдмонтон» – «Оттава» (6:2).
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