НХЛ — о голе Капризова: абсолютная «пушка» при оформлении хет-трика

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги оценила игру российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата с «Аризоной Койотс» (4:0). В этой встрече россиянин оформил свой первый хет-трик в НХЛ.

«Одно только слово, чтобы описать Кирилла Капризова: вперёд! Абсолютная «пушка» при оформлении хет-трика. Бросок Капризова, который привёл к его третьему голу, был лёгким выбором, чтобы признать его лучшим броском вечера», — так охарактеризовала россиянина пресс-служба НХЛ.

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Всего в сезоне Капризов забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач. «Миннесота» одержала седьмую победу в последних десяти играх. Следующие матчи 14 и 17 марта «Уайлд» и «Койотс» проведут между собой, затем «Миннесота» 19 и 20 марта на выезде сыграет с «Колорадо Эвеланш».