Тренер «Миннесоты» — о хет-трике Капризова: думаю, нам придётся привыкать к этим вещам

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал выступление российского нападающего Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата с «Аризоной Койотс» (4:0). В этой встрече россиянин оформил свой первый хет-трик в НХЛ.

«Капризов нас уже не удивляет, верно? Уверен, что вы не удивлены. В каждой игре он показывает что-то интересное. Это очень особенный хоккеист. Думаю, нам придётся привыкать к этим вещам», — цитирует Эвасона официальный сайт НХЛ на русском.

Всего в сезоне Капризов забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач. «Миннесота» одержала седьмую победу в последних десяти играх. Следующие матчи 14 и 17 марта «Уайлд» и «Койотс» проведут между собой, затем «Миннесота» 19 и 20 марта на выезде сыграет с «Колорадо Эвеланш».