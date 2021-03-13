Капризов сделал памятное фото с шайбами после первого хет-трика в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимала «Аризону Койотс». Встреча проходила в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
Одним из главных героев встречи стал российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов, который оформил свой первый хет-трик в НХЛ.
После матча в раздевалке Кирилл сделал памятное фото с тремя шайбами, которые он забросил в ворота «Аризоны».
Всего в сезоне Капризов забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач. «Миннесота» одержала седьмую победу в последних десяти играх. Следующие матчи 14 и 17 марта «Уайлд» и «Койотс» проведут между собой, затем «Миннесота» 19 и 20 марта на выезде сыграет с «Колорадо Эвеланш».
Первый хет-трик Капризова в НХЛ! Крутил соперников и забил голы-близнецы супербросками!
«Миннесота» ждала Кирилла 6 лет, и теперь награждена за своё терпение.
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