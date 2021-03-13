«Я же говорил». Руссо — об интервью «Чемпионату» перед хет-триком Капризова
Обозреватель The Athletic Майкл Руссо прокомментировал выступление российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата с «Аризоной Койотс» (4:0). В этой встрече россиянин оформил свой первый хет-трик в НХЛ.
«Я же говорил», — написал Руссо в своём «твиттере», указав на своё интервью «Чемпионату», которое было опубликовано вчера, 12 марта. В нём он, в частности, рассказал, что «предел Капризова — только небо».
Всего в сезоне Капризов забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач. «Миннесота» одержала седьмую победу в последних десяти играх. Следующие матчи 14 и 17 марта «Уайлд» и «Койотс» проведут между собой, затем «Миннесота» 19 и 20 марта на выезде сыграет с «Колорадо Эвеланш».
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Обозреватель The Athletic Майкл Руссо считает, что уже летом «дикарям» нужно переподписать контракт с российским форвардом.
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