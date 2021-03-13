Панарин готов сыграть в ближайшем матче «Рейнджерс», его поставят в тройку к Строуму

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, пропустивший 16 дней из-за взятого по личным причинам отпуска, может вернуться в состав команды в ближайшем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз».
«План состоит в том, чтобы Панарин и Райан Строум снова играли вместе. Были мысли объединить Артемия и Мику Зибанеджада, потому что последний матч перед отпуском Панарина они сыграли вместе. Но пока я предпочитаю поставить Панарина на знакомое место слева от Строума, а правых крайних мы на тренировке пробовали разных. Артемий в хорошем состоянии, а самое главное, что у него всё в порядке с точки зрения психологии. Мы хотим убедиться, что можем поставить его в такое сочетание, где он будет добиваться успеха. Пока не могу вам стопроцентно подтвердить, что Панарин сыграет в субботу с «Бостоном», но он определённо рассматривается, он готов играть. Хорошо ли, что он вернулся? Любая команда была бы рада его возвращению. Когда к вам добавляется игрок такого уровня, это делает вашу жизнь немного лучше», — приводит слова Куинна обозреватель Lohud Винс Меркольяно.
«Рейнджеры» проиграли три последних матча и занимают четвёртую строчку в своём дивизионе.
- 13 марта 2021
-
11:11
-
10:24
-
10:19
-
10:06
-
09:39
-
09:18
-
08:52
-
08:42
-
08:37
-
07:54
-
07:43
-
07:11
-
06:58
-
06:35
-
06:02
-
04:30
-
03:03
-
01:42
-
01:24
-
01:17
- 12 марта 2021
-
23:43
-
23:32
-
23:14
-
22:55
-
22:31
-
22:04
-
21:39
-
21:19
-
21:00
-
20:36
-
20:09
-
20:00
-
19:45
-
19:36
-
19:29