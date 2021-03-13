Панарин готов сыграть в ближайшем матче «Рейнджерс», его поставят в тройку к Строуму

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, пропустивший 16 дней из-за взятого по личным причинам отпуска, может вернуться в состав команды в ближайшем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз».

«План состоит в том, чтобы Панарин и Райан Строум снова играли вместе. Были мысли объединить Артемия и Мику Зибанеджада, потому что последний матч перед отпуском Панарина они сыграли вместе. Но пока я предпочитаю поставить Панарина на знакомое место слева от Строума, а правых крайних мы на тренировке пробовали разных. Артемий в хорошем состоянии, а самое главное, что у него всё в порядке с точки зрения психологии. Мы хотим убедиться, что можем поставить его в такое сочетание, где он будет добиваться успеха. Пока не могу вам стопроцентно подтвердить, что Панарин сыграет в субботу с «Бостоном», но он определённо рассматривается, он готов играть. Хорошо ли, что он вернулся? Любая команда была бы рада его возвращению. Когда к вам добавляется игрок такого уровня, это делает вашу жизнь немного лучше», — приводит слова Куинна обозреватель Lohud Винс Меркольяно.

«Рейнджеры» проиграли три последних матча и занимают четвёртую строчку в своём дивизионе.