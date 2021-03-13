Лебрюн: начинаю думать о том, что Торторелла хочет, чтобы его уволили из «Коламбуса»

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн выразил мнение о том, что главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла хочет быть уволенным из клуба.
«Я начинаю думать о том, что Джон Торторелла хочет быть уволенным. Я знаю, что это безумно говорить, но он сделал много интересных вещей в этом году за скамейкой запасных, и это заставляет задуматься», — сказал Лебрюн.
В последних десяти матчах американский клуб под руководством Тортореллы одержал лишь две победы. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Коламбус» располагается на пятой строчке, отставая от зоны плей-офф на семь очков. 14 и 15 марта «Блю Джекетс» на домашнем льду встретятся с «Даллас Старз».
Ранее «Коламбус» обменял голкипера Вейни Вехвиляйнена в «Торонто Мэйпл Лифс» на защитника Микко Лехтонена.
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