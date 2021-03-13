Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Итоги первого раунда конкурса прогнозистов плей-офф КХЛ на «Чемпионате»

Итоги первого раунда конкурса прогнозистов плей-офф КХЛ на «Чемпионате»
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Вчера, 12 марта, в шестом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции «Барыс» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча закончилась победой гостей — 5:3. Уральцы выиграли серию — 4-2. Эта серия завершила программу первого раунда Кубка Гагарина.

«Чемпионат» подводит итоги первого раунда конкурса прогнозистов плей-офф КХЛ, который проводится на портале. За один угаданный исход в первом раунде прогнозисты получили два балла, а за точно указанный счёт – ещё один дополнительный балл. Борьба ведётся в общем зачёте и между дивизионами.

Лидерство в дивизионе «Ветераны цеха» захватили Александр Рогулев и Владислав Домрачев (по 20 очков), в дивизионе «Девушки, молодёжь и коршун» лидируют Дарья Тубольцева, Дмитрий Ерыкалов, Руслан Васильев и Владислав Уткин (по 19 очков), дивизион «Чемпионат» возглавляет Максим Замятин (20 баллов), а в дивизионе «Эксперты ТВ» первыми идут Евгения Головина и Алексей Бадюков (по 19 очков). Таким образом, лидерство в общем зачёте делят Рогулев, Домрачев и Замятин.

Общий зачёт, места 1-16

Общий зачёт, места 1-16

Общий зачёт, места 17-32

Общий зачёт, места 17-32

Ветераны цеха

Ветераны цеха

Чемпионат

Чемпионат

Девушки, молодёжь и коршун

Девушки, молодёжь и коршун

Эксперты ТВ

Эксперты ТВ

«Спартак» покусает ЦСКА, «Трактор» способен выбить «Салават». Прогнозы на плей-офф КХЛ
Очередная серия «Презсказамуса» от экспертов и журналистов. В Кубке Гагарина стартуют ещё четыре пары.
СКА проведёт блицкриг, трое смельчаков не верят в «Авангард». Прогнозы на плей-офф КХЛ
«Предсказамус» возвращается! Журналисты и эксперты пробуют угадать исход серий Кубка Гагарина.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021