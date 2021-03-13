Итоги первого раунда конкурса прогнозистов плей-офф КХЛ на «Чемпионате»

Вчера, 12 марта, в шестом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции «Барыс» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча закончилась победой гостей — 5:3. Уральцы выиграли серию — 4-2. Эта серия завершила программу первого раунда Кубка Гагарина.

«Чемпионат» подводит итоги первого раунда конкурса прогнозистов плей-офф КХЛ, который проводится на портале. За один угаданный исход в первом раунде прогнозисты получили два балла, а за точно указанный счёт – ещё один дополнительный балл. Борьба ведётся в общем зачёте и между дивизионами.

Лидерство в дивизионе «Ветераны цеха» захватили Александр Рогулев и Владислав Домрачев (по 20 очков), в дивизионе «Девушки, молодёжь и коршун» лидируют Дарья Тубольцева, Дмитрий Ерыкалов, Руслан Васильев и Владислав Уткин (по 19 очков), дивизион «Чемпионат» возглавляет Максим Замятин (20 баллов), а в дивизионе «Эксперты ТВ» первыми идут Евгения Головина и Алексей Бадюков (по 19 очков). Таким образом, лидерство в общем зачёте делят Рогулев, Домрачев и Замятин.

Общий зачёт, места 1-16

Общий зачёт, места 17-32

Ветераны цеха

Чемпионат

Девушки, молодёжь и коршун

Эксперты ТВ

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