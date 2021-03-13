Кетов: не будем особо зацикливаться на звене Шипачёва, надо играть именно против «Динамо»

Капитан СКА Евгений Кетов поделился ожиданиями от предстоящей серии с московским «Динамо» во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Мысли о четырех поражениях от «Динамо» в сезоне не было, даже сейчас, когда мы отдыхали. Отдохнули два дня, эмоционально разгрузились, было тяжело играть через день в первом раунде. Хорошо, что справились за пять матчей, у нас достаточно времени, чтобы подготовиться к следующему раунду.

Мы знаем, в чём надо добавить, но рассказывать об этом не будем. Матчи с минским «Динамо» получились упорными, хорошо, что нам попалась такая неуступчивая команда, которая постоянно борется. Есть чему научиться у этой команды, они всё время играют до конца. Это хорошее качество, возьмём его на заметку.

Ждать ли сюрпризов от московского «Динамо», надо спросить у них. У СКА нет комплекса московского «Динамо»? Я уже ответил на этот вопрос, мы не думаем о том, что было в сезоне. Там были разные игры – начало сезона, середина, конец, разные составы, пандемия. Честно, мы не вспоминаем эти матчи.

Вы всегда говорите, что есть какое-то звено, и его надо нейтрализовать. Есть команда «Динамо», надо играть именно против «Динамо», а не против игроков, которые выделяются. Есть целая команда, любой может сделать результат. Не будем особо зацикливаться на звене Шипачёва, постараемся, конечно, сыграть поплотнее, но это наши проблемы.

Мы всегда стараемся играть как можно лучше, иногда получается, иногда нет. На каждой тренировке тренируем большинство и меньшинство, всё зависит от соперника, который нас тоже разбирает, смотрит наши сильные и слабые стороны, действует, отталкиваясь от того, как мы играем против них», — передаёт слова Кетова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.