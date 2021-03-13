Люзенков: в МХК «Динамо» созданы все условия, чтобы работать и побеждать

Главный тренер МХК «Динамо» Ярослав Люзенков прокомментировал выступление клуба в нынешнем сезоне.
«У «Динамо» такие традиции, что для нас плей-офф всегда более важен, чем регулярный чемпионат, поэтому сейчас надо не спешить с оценками, а перенести на Кубок Харламова все лучшее, что было у нас в гладком первенстве. Тем не менее выступление МХК «Динамо» в первой части сезона отметили все специалисты, ведь год назад мы были лишь шестыми и остановились в первом раунде плей-офф.
Откуда такой прогресс? В первую очередь — благодаря отлаженной работе всей вертикали «Динамо». Нашей команде созданы все условия, чтобы работать и побеждать. Благодаря поддержке генерального директора Евгения Кровопускова и грамотному подходу к селекции со стороны генерального менеджера клуба Виктора Меркулова у нас сохранилась преемственность. Усиление со стороны было немногочисленным, но качественным — в команду пришли нападающие Максим Махрин, Никита Луховской и Даниил Гутик. Также команду пополнили несколько выпускников динамовской Академии имени Аркадия Ивановича Чернышёва.
В итоге если в прошлом сезоне мы работали над фундаментом, то в этом сезоне у нас уже окрепший костяк. Отсюда и результат. Который, впрочем, нашим молодым мы советуем не переоценивать — они делают только первые шаги в большом хоккее, самая основная и тяжелая работа ещё впереди», — приводит слова Люзенкова Russia-Hockey.ru.
- 13 марта 2021
-
14:51
-
14:44
-
14:30
-
14:26
-
13:46
-
13:20
-
13:15
-
12:56
-
12:24
-
12:08
-
11:38
-
11:11
-
10:24
-
10:19
-
10:06
-
09:39
-
09:18
-
08:52
-
08:42
-
08:37
-
07:54
-
07:43
-
07:11
-
06:58
-
06:35
-
06:02
-
04:30
-
03:03
-
01:42
-
01:24
-
01:17
- 12 марта 2021
-
23:43
-
23:32
-
23:14
-
22:55