Люзенков: в МХК «Динамо» созданы все условия, чтобы работать и побеждать

Главный тренер МХК «Динамо» Ярослав Люзенков прокомментировал выступление клуба в нынешнем сезоне.

«У «Динамо» такие традиции, что для нас плей-офф всегда более важен, чем регулярный чемпионат, поэтому сейчас надо не спешить с оценками, а перенести на Кубок Харламова все лучшее, что было у нас в гладком первенстве. Тем не менее выступление МХК «Динамо» в первой части сезона отметили все специалисты, ведь год назад мы были лишь шестыми и остановились в первом раунде плей-офф.

Откуда такой прогресс? В первую очередь — благодаря отлаженной работе всей вертикали «Динамо». Нашей команде созданы все условия, чтобы работать и побеждать. Благодаря поддержке генерального директора Евгения Кровопускова и грамотному подходу к селекции со стороны генерального менеджера клуба Виктора Меркулова у нас сохранилась преемственность. Усиление со стороны было немногочисленным, но качественным — в команду пришли нападающие Максим Махрин, Никита Луховской и Даниил Гутик. Также команду пополнили несколько выпускников динамовской Академии имени Аркадия Ивановича Чернышёва.

В итоге если в прошлом сезоне мы работали над фундаментом, то в этом сезоне у нас уже окрепший костяк. Отсюда и результат. Который, впрочем, нашим молодым мы советуем не переоценивать — они делают только первые шаги в большом хоккее, самая основная и тяжелая работа ещё впереди», — приводит слова Люзенкова Russia-Hockey.ru.