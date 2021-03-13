Емелин: то, что «Авангард» трижды обыграл «Магнитку» в регулярке, сейчас не имеет значения

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин поделился ожиданиями от предстоящей серии с «Металлургом».



«Долгая пауза перед следующим раундом не всегда идёт в плюс, но мы всё равно постараемся вывести из этого свои преимущества. Подготовиться физически и поработать над своей зоной, подчистить ошибки в обороне и получше изучить соперника.



Чего ожидать от соперника? «Магнитка» — мощная команда: в большинстве у них хорошие показатели, в атаке все крупные ребята, достаточно техничные. Поэтому у них гораздо мощнее именно атака, чем оборона, но и в защите они играют очень строго.



Бек, Кошелев, Мартынов играли в «Авангарде»? Ещё раз повторюсь: конечно, как мы их изучаем, так и они нас. Будем готовиться к этой серии и стараться переиграть их. То, что мы три раза победили в регулярке, не будет иметь никакого значения. Это был регулярный чемпионат, а сейчас всё начинается с чистого листа. Счёт в серии – 0:0, а дальше время покажет», — приводит слова Емелина пресс-служба «ястребов».

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