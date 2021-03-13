Назаров: нужно ужесточить штрафы за критику судейства, в финале Кубка Гагарина — в 20 раз

Известный тренер Андрей Назаров недоволен постоянной критикой судейства в плей-офф Континентальной лиги. Специалист предлагает ужесточить штрафы и позволить арбитрам спокойно выполнять свою работу. Отметим, что сейчас штрафы за критику в адрес судей составляют 300 тыс. рублей.



«Замечаю тенденцию, что в плей-офф стало модно ругать судейство. Моё мнение, что идёт целенаправленная работа по дискредитации работы судейского ведомства моего друга Алексея Анисимова (главный арбитр КХЛ — Прим. «Чемпионата»). Считаю, что Алексей и арбитры КХЛ в целом провели хороший сезон. Да, ошибки случались, но они бывают у всех. Спорта без ошибок не бывает.



Получается, чтобы все были довольны, грандам, вроде СКА или «Авангарда», нужно всю встречу играть в меньшинстве? Видимо, только при таком положении дел все успокоятся. Но это же полная глупость! На мой взгляд, многие не замечают сути проблемы. Выскажу своё личное мнение. Мнение человека, который в хоккее с семи лет. Когда хорошие парни из баскетбола начинают рулить хоккейным клубом, ничего толкового из этого не выйдет. Здесь, конечно, проще всего всё свалить на судейство. Но нужно смотреть в корень проблемы. Повторюсь, это мнение человека, который в хоккее уже 40 лет.



Что делать в решающих раундах плей-офф? Думаю, надо ужесточить штрафы за критику судейства. В полуфиналах конференций умножить нынешнюю сумму в 10 раз, а в финале конференций и финале Кубка Гагарина — в 20 раз. Тогда люди будут задумываться, прежде чем на регулярной основе поливать арбитров грязью. Надо помнить, что плей-офф — это война. Друзей на льду не бывает, каждый сам за себя. Единственный регулятор войны — это судьи. На мой взгляд, ни ругать, ни хвалить их не нужно. Они просто должны делать свою работу», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Непрекращающийся беспредел». «Автомобилист» считает, что его засуживают в плей-офф Но действует не как подобает топ-клубу, а публикует скандальную статью уровня детского сада.